Украина Похитивший из киевского обменника 9 млн купил внедорожник и попался

2020-02-06 14:45 147

Правоохранители  нашли воров, протитивших из киевского обменника валюты на 9 миллионов гривен. Как оказалось, организовала кражу работница обменника.

Как сообщает столичная прокуратура, инцидент произошел в конце января. Кражу денег организовала работница обменного пункта вместе с сообщником.

"В ходе подготовки к преступлению женщина предоставила сообщнику дубликат ключей от дверей и сейфа и назвала пароль от сигнализации", – говорится в сообщении.

По данным следствия, дождавшись наполнения сейфа наибольшей суммой наличных, работница обменника сообщила об этом своему сообщнику, а сама для обеспечения алиби вместе с коллегой вызвала такси и поехала домой. Ночью сообщник  проник в помещение и похитил из сейфа валюту на 9 млн гривен в эквиваленте. На следующий день сообщники разделили похищенные средства. После чего преступник приобрел внедорожник и с похищенными деньгами скрывался на территории Черниговской области.

4 февраля подозреваемых задержали, в ходе обысков выявлены и изъяты часть похищенных денег, а также авто, приобретенное преступником.

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