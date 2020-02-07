Политика Разумков признался, что может остаться без зарплаты из-за земельного закона

2020-02-07 11:13 228

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, что может остаться без зарплаты за то, что не присутствовал на заседаниях парламента во время рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. 

“А я останусь без заработной платы, потому что я не голосую сегодня, не работаю на своем месте. Это тоже корректно, видимо, с точки зрения того, что я не выполнял свои обязанности и не получу заработную плату как народный депутат Украины. Хотя, это не по моей вине, но мне почему-то кажется, что Регламентный комитет не согласится признать это уважительной причиной”, — сказал Разумков.

Напомним, 6 февраля в Верховной Раде потолкались нардепы Артем Дмитрук и Сергей Власенко из-за того, что Юлия Тимошенко заблокировала место спикера ВР Дмитрия Разумкова.

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