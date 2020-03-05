Закон о земле и прожиточный минимум - повестка дня ВРУ на 05.03.2020

Сегодня, 5 марта, парламент продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле.
По состоянию на вчера Рада рассмотрела 2516 поправок, поданных депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.
Для рассмотрения в первом чтении нардепам предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
На повестке дня также постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".