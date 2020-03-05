Политика Закон о земле и прожиточный минимум - повестка дня ВРУ на 05.03.2020

2020-03-05 09:11 123

Сегодня, 5 марта, парламент продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле.

По состоянию на вчера Рада  рассмотрела 2516 поправок, поданных депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во втором чтении.

Для рассмотрения в первом чтении нардепам предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

На повестке дня также постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

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Закон о земле и прожиточный минимум - повестка дня ВРУ на 05.03.2020 2020-03-05 09:11 123
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