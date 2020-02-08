Политика Министр образования, которой не хватало зарплаты, купила квартиру в Киеве

2020-02-08 09:14 144

За пять месяцев на должности министра образования Новосад заработала чуть больше 250 тысяч гривен.

Министр образования и науки Анна Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют изменения в ее декларации.

Согласно обновленным данным, 3 февраля Новосад приобрела у компании Дисбуд квартиру в столице общей площадью 46,6 кв. м за 944 200 гривен.

При этом у министра не задекларировано другого имущества или у ее родственников.

Позже Новосад в Facebook сообщила, что квартира была куплена еще в 2017 году.

"Эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах Ценные бумаги (в декларации за 2017) и Объекты незавершенного строительства (в декларации за 2018)", - написала министр.

Напомним, ранее Новосад заявила, что на свою зарплату в 36 тысяч гривен она не смогла бы содержать ребенка. Слова министра вызвали заметный резонанс в украинском обществе.

Позже Новосад признала, что неудачно высказалась по поводу зарплат.

Отметим, в декабре Новосад получила 138 412 грн, где надбавка - 42 412 грн и премия 96 тыс. грн. В сентябре ее зарплата составила 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя зарплата Новосад за 2019 год составила 63 446 грн. С момента вступления в долность министра Новосад заработала чуть больше 250 тысяч гривен.