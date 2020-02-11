Курьезы В Туркменистане мужчинам запретили закрашивать седину - решение президента

2020-02-11 10:15 201

В Туркменистане с 1 февраля запретили мужчинам старше 40 лет, ( госслужащим и бюджетникам ) красить седые волосы в чёрный цвет. 

А все потому, что у Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова теперь седые волосы и на встречи с ним будут допускать теперь только седовласых людей...

Хотя, ранее, когда Президент сам красил свои седые волосы в чёрный цвет, от всех чиновников требовали, чтобы они также скрывали свою седину.

Кроме того, с начала этого года, власти потребовали (приказали ), чтобы госучреждения закупили новые портреты с уже якобы поседевшим президентом.

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В Туркменистане мужчинам запретили закрашивать седину - решение президента 2020-02-11 10:15 201
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