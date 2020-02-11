Политика Открыта горячая линию по предупреждению домашнего насилия - номер 1547

2020-02-11 12:42 117

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил о запуске горячей линии по предупреждению домашнего насилия.

"Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547", - написал чиновник в своем Facebook.

По словам Дубилета, этот проект был запущен по новому принципу. Благодаря чему правительство запустило линию довольно быстро и сэкономило около 25 млн грн бюджетных средств.

Также министр отметил, что по данным ООН каждая 6-я женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становится свидетелями или жертвами домашнего насилия.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко ранее сообщал, что за только полтора месяца мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли 1200 срочных запретительных предписаний.

В прошлом году в полицию обратились более 100 тысяч человек, которые страдали от домашнего насилия, из них 1400 – это дети.