Мир фото Белый шторм в Багдаде: столицу Ирака впервые за 12 лет накрыл снегопад

2020-02-12 15:45 87

В столице Ирака, Багдаде, впервые за 12 лет выпал снег. Напомним, последний снегопад в городе был в 2008 году. Снег нередко выпадает на самом севере Ирака, особенно в горной местности, однако в Багдаде такие осадки - большая редкость.

"Снегопад может продолжаться еще день, учитывая очень холодную погоду", - сказал Амер аль-Джабери, глава пресс-центра Иракского метеорологического центра.

К слову, в последние годы Ирак не раз страдал от экстремальных погодных явлений. В 2018 году хроническая нехватка воды спровоцировала кризис в области здравоохранения в центре и на юге, а в следующем году проливные дожди вызвали смертельное наводнение и значительный ущерб домам и сельскохозяйственным культурам.

Эксперты говорят, что Ираку не хватает средств и инфраструктуры, чтобы справиться с изменением климата и опустыниванием некогда плодородной земли.