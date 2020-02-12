Политика Ермак рассказал о переговорах по Донбассу и кадровых перестановках в ОП

2020-02-12 12:01 168

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге в Киеве заявил, что намерен продолжить вести международные переговоры, за которые он отвечал будучи помощником президента. 

Касательно переговоров по Донбассу Ермак заявил, что еще не разговаривал с Дмитрием Козаком, из Администрации президента России, который занимается украинским направлением в Кремле.

Ермак отметил, что пока не планирует кадровых перестановок в Офисе президента.

Кроме того, новый глава ОП сообщил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, если в этом будет необходимость, однако пока таких переговоров не проводится.

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