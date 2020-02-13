Курьезы документ Охрана Зеленского в Омане ночевала под открытым небом?

2020-02-13 10:14 252

В Сети обнародован документ (официальный ответ на депутатский запрос), в котором приведены точные цифры, сколько было потрачено бюджетных денег на охрану президента Владимира Зеленского во время его поездки в Оман.

Согласно приведенному ниже документу, в общей сложности безопасность украинского лидера во время визита обошлась чуть более чем в 74 тыс. грн.

Но не обошлось традиционно и без курьезов. Внимательные пользователи интернет обратили внимание на тот простой факт, что в документе отсутствует любая информация о проживании президентских охранников. При этом есть уточнение, что приведена полная и точная сумма расходов. 

В результате со здоровой долей иронии были поставлены вполне резонные вопросы, неужели охране президента пришлось в Омане ночевать под открытым небом. Или им вполне хватило места в коридорчике номера охраняемого ими должностного лица.

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Курьезы

документ Охрана Зеленского в Омане ночевала под открытым небом? 2020-02-13 10:14 252
фото 69-летняя дочь Елизаветы II займет место принца Гарри в морской пехоте 2020-02-12 15:16 351
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