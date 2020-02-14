Экономика Украинским банкам разрешили не раскрывать информацию о реальной стоимости услуг и рисках

2020-02-14 19:33 129

"Национальный банк, учитывая ряд предложений участников рынка и банков с Положением об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг, дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым требованиям по раскрытию информации об услугах на сайтах и ​​в рекламе", - сообщает регулятор .

Требования к банкам заработают с 2 июня (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие с 2 марта 2020 года).

В течение февраля-мая 2020 года НБУ вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.

Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и ​​рекламе банков, - должен появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточное по объему информация об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски. Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Профильное подразделение Нацбанка - управление защиты потребителей финансовых услуг - уже с 2 июня 2020 года начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Напомним, в конце ноября 2019 года НБУ принял новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, а также рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

НБУ дал банкам до полугода для адаптации, чтобы изменить информацию об услугах на сайтах и ​​в рекламе.

После этого все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, в том числе комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и т.п. .

Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Через шесть месяцев должны заработать новые требования к раскрытию информации и в рекламе. Реклама так же должен содержать существенные характеристики банковской услуги, в частности, информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и тому подобное.

Также через шесть месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги.

Верховная Рада 20 сентября приняла законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг. 16 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон позволяет Нацбанку и другим финансовым регуляторам штрафовать банки за нарушение прав потребителей.

Источник: finclub