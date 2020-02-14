Мир фото В Китае выпустили первый простой и безотказный тестер на коронавирус

2020-02-14 20:30 45

Исследователи из университета Тяньцзиня на севере Китая представили недавно разработанную портативную систему обнаружения подозрительных случаев коронавируса. 

Как сообщает Xinhua, система, разработанная исследовательской группой из Школы точного приборостроения и оптоэлектроники Тяньцзинского университета и предприятий, позволяет быстро обнаруживать подозрительные случаи, осуществлять мониторинг больших данных и заранее предупредить заболевание. 

Она подобна размеру компьютерной мыши. Она внутренне интегрирована с модулем точного обнаружения. Ее точность обнаружения эквивалентна точности больших лабораторных приборов.

С помощью устройства можно быстро проверить кровь из пальца человека и подтвердить или опровергнуть подозрение на наличие коронавируса. Результаты могут быть автоматически загружены в облачную платформу для мониторинга эпидемий и раннего предупреждения. Облачная платформа может обрабатывать результаты и загружать их в облачные платформы учреждений по контролю за заболеваниями и медицинскому мониторингу на всех уровнях правительства. Это позволит заранее проанализировать ситуацию и предпринять решения в отношении эпидемической ситуации.

Портативный детекторный блок системы получил свидетельство о регистрации медицинского устройства Национального управления медицинской продукции Китая.

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