Курьезы видео В партии Зеленского заявили, что коронавирус придумали для рекламы масок

2020-02-14 14:46 132

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что история с китайским коронавирусом – маркетинговый ход, чтобы продать больше медицинских масок.

Об этом она заявила в эфире телеканала "НАШ", передает Фокус.

По ее словам, часть фракции такого же мнения.

"В нашей фракции разделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок.

Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", – сообщила она.

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