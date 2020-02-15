Спорт Один из богатейших клубов мира исключен из Лиги чемпионов

2020-02-15 00:45 162

"Манчестер Сити" исключен из еврокубков на два сезона.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Наказание действующий чемпион Англии понес за нарушение правил финансового ферй-плей. В частности, клуб завышал размеры своих спонсорских контрактов в период с 2012 по 2016 год и предоставлял недостоверные данные о безубыточности.

Решением УЕФА "горожане" отстранены от участия в европейских кубковых турнирах на сезон-2020/2021 и сезон-2021/2022. Также клуб обязан будет выплатить штраф в размере 30 млн евро.

Отмечается, что решение УЕФА "Манчестер Сити" может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).