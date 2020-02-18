Спорт Первая ракетка Украины проиграла в первом же матче и покинула турнир в Дубае

2020-02-18 19:15 168

Первая ракетка Украины потерпела очередную неудачу в этом сезоне. Элина Свитолина проиграла в первом же матче и покинула свой любимый турнир WTA Premier в Дубае, который выигрывала дважды.

В матче первого круга Свитолина (№6 рейтинга WTA) играла с победительницей квалификации американкой Дженнифер Брэди (52-я теннисистка в мире) и проиграла ей всего за час и 3 минуты. За матч Элина не подала ни разу на вылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырех брейк-пойнтов. У Брэди пять эйсов, одна двойная ошибка и 5 из 7 реализованных брейков.

Итог поединка получился совершенно неожиданным: Дженнифер Брэди (США) – Элина Свитолина (Украина) - 6:2, 6:1

 Напомним, ранее украинка уже дважды выигрывала турнир в Дубае – в 2017 и 2018 годах.

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Спорт

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