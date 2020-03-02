Курьезы В Конституционный суд Германии подан коллективный иск против вакцинации от кори

2020-03-02 13:44 267

Несколько семей с маленькими детьми подали срочные заявления и конституционные жалобы в Конституционный суд Германии против закона об обязательной вакцинации детей против кори. Об этом сообщает DW.

Закон начал действовать с 1 марта и предусматривает, что в немецкие школы и детские сады будут принимать только детей с прививкой против этой болезни.

Истцы, среди которых четыре семьи из Гессена, Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна, выступают не против прививки как таковой, но против ограничения самостоятельно принимать решение относительно этого.

Иски против закона планируют также подать два педиатра из Саксонии и Баден-Вюртемберга, которые считают его вмешательством в отношения врача и пациента. Также сейчас готовятся жалобы от других семей.

Истцы считают, что закон нарушает право равенства, поскольку обязывает детей, которые сейчас впервые идут в садик или школу, сразу иметь прививки. При этом родители детей, которые уже посещают эти учреждения, должны доказать наличие прививки или иммунитета от болезни до 31 июля 2021 года. Нарушения также усматривают в том, что дети, которые не посещают садик и остаются дома с няней, не должны делать прививки.

Нарушение правила относительно прививки грозит штрафом в размере до 2500 евро. Обязательны прививки против кори также для воспитателей и сотрудников детских садов, школ, медицинских учреждений и общественных организаций вроде приютов для беженцев. В прошлом году в Германии зарегистрирован 501 случай заболевания корью, говорится в базах данных Института Роберта Коха.