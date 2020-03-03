Курьезы Премьер Японии призвал не паниковать, туалетной бумаги хватит на всех

2020-03-04 14:45 249

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось на пресс-конференции комментировать ситуацию вокруг исчезновения из магазинов туалетной бумаги и салфеток.

"Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары. В стране достаточный запас", - отметил он.

Чиновник также сообщил, что правительство оказывает экономическую помощь предпринимателям в наращивании производства защитных медицинских масок и иных необходимых гигиенических средств.

Напомним, ажиотажный спрос на туалетную бумагу в Японии сохраняется уже не первую неделю. В магазинах ее мгновенно раскупают. По данным правительства, в Японии с населением чуть менее 127 млн человек ежегодно производится более 1 млн тонн туалетной бумаги.

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