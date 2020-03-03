Стал известен предварительный состав нового Кабмина Украины. Несколько министров сохранят посты

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства пишут, что после совещания с участием президента Владимира Зеленского согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки нынешнего премьера Алексея Гончарука.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 3 марта озвучил свои кандидатуры на должности министров в переформатированном правительстве, сообщает издание "Буквы".
После обсуждения почти весь состав будущего Кабинета Министров был согласован.
Состав Кабмина, по версии "Букв", будет выглядеть так:
Министерство развития экономики и торговли – Роман Жуковский;
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации – Михаил Федоров;
Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
Министерство по вопросам оккупированных территорий – Алексей Резников;
Министерство промышленного развития и оборонного комплекса – Олег Коростелев;
Министерство спорта – Олег Немчинов;
Министерство внутренних дел – Арсен Аваков;
Министерство финансов – Игорь Уманский;
Министерство сельского хозяйства – Тимофей Милованов;
Министерство инфраструктуры – Владислав Криклий;
Министерство здравоохранения – Илья Емец;
Министерство молодежи – Вадим Гутцайт;
Министерство социальной политики – Марина Лазебная;
Министерство обороны Украины – Андрей Таран;
Министерство юстиции – Денис Малюська.
Пост министра энергетики, по информации источников "Украинской правды", займет Иван Плачков. Это издание также утверждает, что Коростелев также займет должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
Собеседники "Украинской правды" говорят, что Немчинов станет министром Кабинета Министров (вместо Дмитрия Дубилета), главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба, Гутцайт возглавит новое Министерство спорта, а министром по вопросам молодежи и культуры останется Владимир Бородянский.
Источники ZN.UA отмечают, что кроме Емца, который возглавлял Минздрав в правительстве Николая Азарова, на пост министра здравоохранения претендует также онколог Валерий Зуб.
Медиа не пишут, сохранит ли Анна Новосад должность министра образования.
3 марта депутаты Рады от "Слуги народа" заявили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Президент Зеленский предложил назначить премьером вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.
На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. Парламент может отправить Гончарука в отставку с должности премьера только согласно его просьбе.
3 марта на сайте Окружного админсуда Киева появилась новость о том, что гражданин Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта. Третьим лицом в заявлении указан президент Украины Зеленский. В пресс-службе Кабмина утверждают, что премьер Гончарук заявлений в суд не подавал.