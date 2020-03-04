Украина Коронавирус в Черновцах: в городе проходит полномасштабная дезинфекция

2020-03-04 12:43 93

В Черновцах после факта заражения коронавирусом начали дезинфицировать общественный транспорт.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Черновцов Владимир Бешлей в Facebookопубликовал видео, на которых виден процесс организации уборки и дезинфекции маршруток.

 Ранее чиновник провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять неотложные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

“Начиная с 4 марта все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут должны проходить тщательную санитарную очистку и дезинфикацию”, — написал он.

Напомним, вчера, 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом.

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