Украина Коронавирус в Черновцах: в городе проходит полномасштабная дезинфекция

2020-03-04 12:43 93

В Черновцах после факта заражения коронавирусом начали дезинфицировать общественный транспорт.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Черновцов Владимир Бешлей в Facebookопубликовал видео, на которых виден процесс организации уборки и дезинфекции маршруток.

Ранее чиновник провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять неотложные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

“Начиная с 4 марта все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут должны проходить тщательную санитарную очистку и дезинфикацию”, — написал он.

Напомним, вчера, 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом.