Коронавирус в Черновцах: в городе проходит полномасштабная дезинфекция

В Черновцах после факта заражения коронавирусом начали дезинфицировать общественный транспорт.
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Черновцов Владимир Бешлей в Facebookопубликовал видео, на которых виден процесс организации уборки и дезинфекции маршруток.
Ранее чиновник провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять неотложные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе.
“Начиная с 4 марта все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут должны проходить тщательную санитарную очистку и дезинфикацию”, — написал он.
Напомним, вчера, 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом.