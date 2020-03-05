Украина В Черновцах госпитализировали еще четверых с подозрениями на коронавирус

2020-03-05 10:13 48

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех жителей с признаками инфекционного заболевания. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.

Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Сovid-19.

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Власти города также отметили, что больной, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Его жена находится в изоляции. Ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет.