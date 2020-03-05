В Черновцах госпитализировали еще четверых с подозрениями на коронавирус

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех жителей с признаками инфекционного заболевания. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.
Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие Сovid-19.
ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО НА СЕГОДНЯ О КОВАРНОМ КОРОНАВИРУСЕ COVID-19
Власти города также отметили, что больной, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Его жена находится в изоляции. Ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет.