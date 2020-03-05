Курьезы фото Турист на Кубе случайно снял самую секретную подлодку в истории флота

2020-03-06 10:14 126

Самая секретная в мире военная подводная лодка Delfin неожиданно попала в объектив туриста. Фото субмарины типа Delfin, самой секретной кубинской подлодки, опубликовало издание Forbes.

Delfin - одна из самых засекреченных подлодок. Военным аналитикам известно только одно фото этой субмарины, причем снимок был низкого качества.

"Когда турист сфотографировал живописную гавань Гаваны, он не осознавал ценность того, что попало на снимок. В тени, возле пристани за пальмой, скрывалась одна из наименее сфотографированных подводных лодок в мире", - пишет издание.

Cейчас Delfin является единственной подводной лодкой Кубы, хотя во времена холодной войны у кубинского флота были три такие подлодки.

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