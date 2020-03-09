Курьезы В Италии вместо воды из крана побежало элитное розовое шампанское

2020-03-09 14:45 117

У жителей деревни Сеттекани на севере Италии вместо воды из крана побежало розовое шампанское Lambrusco Grasparossa.

В населенном пункте находится винодельня, в которой произошла поломка в одном из хранилищ в подвале. Из-за этого игристое вино попало в водопроводную систему и из-за более высокого давления стало циркулировать по трубам питьевой воды. О случившемся рассказывает Gazzetta di Modena.

Владельцы погреба производства принесли свои извинения за случившееся. В Соцсетях жители публиковали фото и видео о том, что они разливают розовую жидкость по бутылкам.