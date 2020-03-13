Курьезы фото Илон Маск из-за пандемии коронавируса перепутал Луну и Марс

2020-03-13 20:33 72

После того, как ВОЗ признала коронавирус пандемией, Илон Маск написал в своем Twitter, что пора осваивать Марс. Однако предприниматель сопроводил твит фотографией Луны красноватого оттенка.

Ошибку Маска заметил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Он рассказал, что на фото Маска изображена Луна во время полного затмения.

Впрочем, Тайсон добавил, что не имеет ничего против освоения и Луны тоже.

“Отели, курорты. Интересная еда. Однако серьезным недостатком лично для меня будет отсутствие атмосферы в ресторанах”, - написал ученый.

Через час после публикации первого твита Маск сделал еще одну короткую запись. “И Луну тоже”, - дописал миллиардер.

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