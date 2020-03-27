Коронавирус фото Депутатов ВРУ бесплатно обеспечат масками, перчатками и защитными очками

2020-03-27 13:16 162

В Верховной Раде придумали, как будут защищать депутатов от коронавируса во время заседаний. Правда, в отличие от рядовых украинцев, включая и тех, кто находится в больницах, политикам платить не придется, для них все закупают за бюджетные деньги.

О закупке спецсредств для парламента в комментарии Радио Свобода рассказала нардеп Слуги народа Лада Булах.

В подтверждение она прислала фотографию с масками и перчатками, которые заготовили для нардепов. Она отметила, что пока не решен вопрос об использовании защитных очков.

"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - рассказала она.

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