В Верховной Раде придумали, как будут защищать депутатов от коронавируса во время заседаний. Правда, в отличие от рядовых украинцев, включая и тех, кто находится в больницах, политикам платить не придется, для них все закупают за бюджетные деньги.
О закупке спецсредств для парламента в комментарии Радио Свобода рассказала нардеп Слуги народа Лада Булах.
В подтверждение она прислала фотографию с масками и перчатками, которые заготовили для нардепов. Она отметила, что пока не решен вопрос об использовании защитных очков.
"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - рассказала она.
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