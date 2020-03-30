Украина У 4 миллионов потерявших работу из-за карантина осталось денег на месяц

2020-03-31 08:12 360
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Внефракционная нардеп Анна Скороход сообщила, что в Торгово-промышленной палате Украины заявили о том, что на сегодняшний день из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн. человек, а до 700 тысяч потеряли работу. 

"У большинства предпринимателей "запаса прочности" хватит до средины апреля - начала мая", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним,  Кабмин делать поблажки в виде освобождения утративших источник дохода из-за карантина не станет. Взамен чиновники решили компенсировать по 300 грн субсидиантам, а безработным - упростить субсидирование по ЖКХ.

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В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов 2020-03-28 15:45 1134
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