Украина У 4 миллионов потерявших работу из-за карантина осталось денег на месяц

2020-03-31 08:12 360

Внефракционная нардеп Анна Скороход сообщила, что в Торгово-промышленной палате Украины заявили о том, что на сегодняшний день из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн. человек, а до 700 тысяч потеряли работу.

"У большинства предпринимателей "запаса прочности" хватит до средины апреля - начала мая", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, Кабмин делать поблажки в виде освобождения утративших источник дохода из-за карантина не станет. Взамен чиновники решили компенсировать по 300 грн субсидиантам, а безработным - упростить субсидирование по ЖКХ.

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