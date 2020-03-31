Коронавирус Король Таиланда с “гаремом” самоизолировался в Альпах

2020-03-31 17:51 90
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Король Таиланда Рама Х, Маха Вачиралонгкорн самоизолировался в спа-отель Grand Hotel Sonnenbichl в Альпах, Бавария, поселившись там с многочисленными слугами и “гаремом” из 20 женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Metro.

“Король Таиланда переехал в роскошный отель на юге Германии со всем окружением, в которое, как сообщается, входит "гарем" из 20 женщин. Маха Вачиралонгкорн, известный как король Рама X, получил специальное разрешение на бронирование всего четырехзвездочного гранд-отеля Sonnenbichl в Баварии, несмотря на правила”, — сообщают в издании.

Так, вся свита короля была признана “однородной группой, которая не меняет состав”, что означает, что отель может быть реклассифицирован как жилой дом на время пребывания.

Сообщается, что 119 человек из окружения короля были отправлены обратно в Таиланд с подозрением на коронавирус.

Напомним, что в Париже скончалась 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская после заражения COVID-19.

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