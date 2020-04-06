Коронавирус видео Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин

2020-04-06 16:30 201
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше
 
 
Пенсионерам переведут тысячу гривен на карточки автоматически, или же средства доставят Укрпочтой.
 
Пенсионный фонд Украины выпустил видеоролик с разъяснением, как и когда пенсионеры могут получить выделенную правительством тысячу гривен из-за пандемии, ролик опубликовал пресс-центр ПФУ.
 
Как следует из разъяснения, единовременную выплату получат около 10 млн человек, чья пенсия не превышает 5 тыс. грн. ПФУ начислит средства автоматически, без обращений пенсионеров.
 
"Выплата будет начата после выделения средств из государственного бюджета. Деньги на банковские карты зачислят безотлагательно", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, Укрпошта доставит средства пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам, не выплатят сумму в течение пяти дней, тысячу гривен можно будет получить вместе с пенсией.
 
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о главным способах не заразиться COVID-19
 
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 99

В Японии власти приняли отчаянное решение - объявят чрезвычайное положение

2020-04-06 15:46 249

Карантин не запрещает пробежки и катание на велосипеде, но есть нюансы

2020-04-06 12:43 693

Украинские школы будут зачислять детей в первый класс в режиме онлайн

2020-04-06 09:11 636

Еще новости в разделе "Коронавирус"

700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли

2020-04-06 18:30 30

С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2020-04-06 18:00 99

Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков

2020-04-06 17:45 129

В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели

2020-04-06 17:30 108
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли 2020-04-06 18:30 30
С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список 2020-04-06 18:00 99
Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков 2020-04-06 17:45 129
В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели 2020-04-06 17:30 108

Лента

18:30 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли
18:00 С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список
17:45 Каникулы накрылись вирусом. Как украинских школьников начали учить онлайн. Полное расписание уроков
17:30 В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели
17:15 У Зеленского анонсировали внеочередное заседание Рады: названы дата и главные вопросы
17:00 Американские ученые нашли уязвимое место коронавируса
видео 16:30 Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин
16:15 Минздрав назвал предел больных COVID для медицины
15:46 В Японии власти приняли отчаянное решение - объявят чрезвычайное положение
15:12 СБУ накрыла большую ботоферму РФ, распространявшую фейки о COVID-19