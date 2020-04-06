Коронавирус видео Стало известно, как пенсионерам получить деньги за карантин

2020-04-06 16:30 201

Пенсионерам переведут тысячу гривен на карточки автоматически, или же средства доставят Укрпочтой.

Пенсионный фонд Украины выпустил видеоролик с разъяснением, как и когда пенсионеры могут получить выделенную правительством тысячу гривен из-за пандемии, ролик опубликовал пресс-центр ПФУ.

Как следует из разъяснения, единовременную выплату получат около 10 млн человек, чья пенсия не превышает 5 тыс. грн. ПФУ начислит средства автоматически, без обращений пенсионеров.

"Выплата будет начата после выделения средств из государственного бюджета. Деньги на банковские карты зачислят безотлагательно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Укрпошта доставит средства пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам, не выплатят сумму в течение пяти дней, тысячу гривен можно будет получить вместе с пенсией.

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