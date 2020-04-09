Курьезы видео Полиция включила сирену из триллера "Судная ночь" - люди были в шоке

2020-04-10 16:29 222

Полиция города Кроули (штат Луизиана, США) включила сирену из серии триллеров "Судная ночь", чтобы напомнить жителям о начале в 21:00 комендантского часа, который введен из-за коронавируса.

Как пишет variety, люди не на шутку перепугались. По сюжету фильмов, сирена возвещала о начале 12 часов, в течение которых в городе допускаются любые преступления, включая убийства. Такую ночь устраивали один раз в год.

После многочисленных жалоб шефу полиции Кроули пришлось извиниться перед жителями. Он заявил, что не знал о связи сирены с "Судной ночью", и пообещал, что больше ее не включат.

Ранее в Соцсетях появились видео, на которых по городу под звуки этой сирены ездит полицейская машина.

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