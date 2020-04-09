Коронавирус видео Зеленский поручил проверить аптеки страны на наличие защитных масок

2020-04-10 10:12 183
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Президент Украины  заявил, что в аптеках будут проводить мониторинг на наличие защитных масок, передает пресс-служба президента.

По словам Влапимира Зеленского, в Украину прибыло еще три самолета с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Медсредства будут распределяться не только по опорным больницам, но и в крупные торговые сети.

"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования", - заявил президент.

Также у президента отмечают, что большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции.

 Напомним, ранее Зеленский поручил закрыть всю потребность в масках, возникшую у украинских аптек.

Для тех, кто заботится о своем здоровье, но не сумел купить защитную маску, предлагаем короткое видео с мастер-классом.

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