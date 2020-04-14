Коронавирус Зеленский заявил, что говорить об улучшении ситуации в Украине можно будет после Пасхи

2020-04-14 18:00 150
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Если на Пасху не будет скоплений людей и после праздника не будет наблюдаться рост заболеваемости на коронавирус, то можно будет говорить об улучшении ситуации в Украине. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, людям нужно осознавать важность карантина

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - заявил Зеленский.

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