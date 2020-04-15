Коронавирус фото Холодно, дорого, все запрещено - как украинцы выживают в обсервации под Киевом

2020-04-15 12:15 123

Украинцы бурно обсуждают в Соцсетях спартанские условия, в которых оказались вернувшиеся из-за границы граждане, которые две недели находятся в так называемой обсервации. По условиям документа, который в обязательном порядке подписали все эвакуированные, говорить с прессой им строго запрещено, потому люди раскрывают шокирующие детали своего пребывания в условиях строгого карантина в Соцсетях. Ниже комменатрии, реплики и мнения людей из обсервации, подврепленные фото.

Сьогодні у Приірпінні - новий виклик. Санаторій “Україна” у Ворзелі, який належить “Укрпрофоздоровниці”, прийняв уночі на обсервацію 113 людей рейсу з Абу-Дабі.

Усі ці люди три тижні чекали там на виліт, погодилися на 14 днів обсервації, підписали умови і чесно збиралися перебути два тижні в ізоляції на умовах держави Україна, поки не зіткнулися з суворою українською реальністю.

Тепло, яке було вімкнене вночі, о 5 ранку зникло. Санаторій не встигли прибрати, а 180 наборів для прибирання (швабри з відрами і миючі засоби) досі не можуть роздати.

Годину тому після численних дзвінків на телефони місцевої та обласної влади в санаторії нарешті роздали воду в пляшках, яку закупили силами селищної ради та волонтерів. Печиво та чай, які були разом з водою, люди не отримали досі. Персонал каже: “його немає”, а керівництво санаторію пояснює, що всю цю допомогу “описують”.

Група небайдужих людей з Ворзеля та Ірпеня зранку намагається допомогти налагодити побут тих, хто має перебути замкненими та ізольованими в трьох корпусах 14 днів. Усе, що вдалося завдяки дзвінку заступнику голови обрдержадміністрації, - це відновити теплопостачання.

Тому ми вирішили зробити цю історію публічною, щоб з’ясувати, хто має відповідати за побут в санаторіях “Укрпрофоздоровниці” і навіщо створювати людям такі умови обов’язкової обсервації, щоб вони дійсно хотіли втікати?

До моїх запитань додаю інформацію від двох “обсервованих” про фінансовий бік цієї історії, адже з кожного санаторій зняв гроші. Зокрема, на фото - сніданок та обід, вартість 100 грн кожна порція. Це і є те “дворазове харчування”, яке пропонують людям без права отримати додаткову їжу зовні.

Також почитайте, як відбувався збір коштів і що про це думають ті, хто повернувся з ОАЕ.

Жінка пише: “Я оплатила в доларах. За проживання 114 доларів за 14 днів . За триразове харчування за 14 днів 160 доларів. Чеків ніяких не дали. Очікую здачу 6 доларів до сих пір.

Ціни на додаткові послуги - додатково їжа, чай, кава і тд - є занадто дорогими як для такого рівня закладу і рівню сервісу, який тут присутній”.

Чоловік пише: “Вчора, 10.04.2020 я повернувся з ОАЕ гуманітарним рейсом авіакомпанії «Etihad» Абу-Дабі – Київ (EY9914) завдяки сприянню українських дипломатів та влади ОАЕ. Перед вильотом кожен підписав згоду на примусову обсервацію у санаторії «Україна» (м.Ворзель). Близько 23.30 всіх 113 пасажирів рейсу було на автобусах доставлено на обсервацію у санаторій. Ми потрапили у наш номер аж о 4 ранку.

Під час реєстрації неназвані особи, що не представились, і які керували процесом заселення до санаторію вимагали сплатити за проживання у санаторії «Україна» 2996 грн за людину за 14 днів перебування та окремо 4700 грн за харчування за людину.

Я пояснив представникам санаторію та представнику місцевих органів влади з КОДА, що відповідно до п.7 Порядку проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 262, «перебування осіб в обсерваторах (ізоляторах), крім харчування, є безкоштовним».

На мої пояснення, що ми не будемо сплачувати, представник КОДА почав погрожувати, що я провокатор, коштів на це не виділено, що ми всі підписували згоду, відповідно до якої маємо сплачувати зі своїх власних коштів, а також додав, що санаторій «Україна» приватної власності і його ця постанова не стосується, і якщо ми не будемо платити, це буде сприйнято як відмова в обов’язковій госпіталізації з подальшими наслідками у вигляді переведення у слідчий ізолятор.

Після залякувань, ми змушені були сплатити 2996.00 грн за 1 тиждень перебування за двох осіб з розпискою на подальшу оплату 2996.00 грн за другий тиждень. При цьому, деякі пасажири сплачували в іноземній валюті. Фіскальний чек надано не було.

Квитанція від 11.04.2020 про оплату на баланс ДП «САНАТОРIЙ Україна» 2996.00 грн банківською карткою. Окрім того, я сплатив 4700 грн з розрахунку на одну людину за харчування протягом двох тижнів обсервації про на користь «Ресторан: Бар Бар 7, Київ, вул. Пушкінська, буд. 9а».

Окремо хочу наголосити на усні заборони від адміністрації санаторію отримувати передачі від рідних. Це є грубим порушенням ч.2 п. 7 Порядку проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 262, а саме: «Особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та зобов’язані дотримуватись правил, встановлених адміністрацією місця обсервації (ізоляції)». Це неприпустимо враховуючи, що багато громадян не мають з собою теплого одягу та інших необхідних речей. Прошу вжити заходів для дозволу на отримання особистих речей та харчів.

Також відповідно до ч.1 п 8. Порядку проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 р. № 262 адміністрація місця обсервації (ізоляції) забезпечує: підготовку місця обсервації (ізоляції) до прийому осіб та створення належних умов їх перебування».

Однак, за менш ніж 10 годин перебування було двічі відключено опалення, при тому, що температура повітря вночі складала 4 градуси тепла, а люди повернулися без теплих речей з ОАЕ, де денна температура повітря становить 36 градусів тепла.

Про вказану ситуацію було проінформовано мого адвоката та отримано відповідну фахову підтримку.

Прошу якнайшвидшого сприяння у вирішенні зазначених проблем, повернення сплачених коштів у розмірі 2996.00 грн за 1 тиждень перебування, а також притягнути до відповідальності осіб, які неправомірно стягують кошти за обсервацію з громадян України".

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