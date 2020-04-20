Курьезы В РФ бездомного оштрафовали за то, что он во время карантина находится не дома

2020-04-20 15:45 81

Московские полицейские выписали протокол за нарушение режима изоляции мужчине, у которого нет постоянного жилья.

Бездомный направлялся к женщине, у которой он периодически стирает свои вещи. По дороге его остановили полицейские и стали расспрашивать куда и зачем он идет. Потом они обвинили мужчину, в том, что тот находится дальше 100 метров от дома, а значит нарушает режим самоизоляции.

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“На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье”, - рассказал мужчина журналистам.

В итоге бездомному выписали штраф в четыре тысячи рублей (около тысячи грн). В протоколе мужчина указал адрес, где некогда арендовал комнату. На этот адрес ему отправят письмо о судебном заседании.

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