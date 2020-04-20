Коронавирус фото Как работает самый простой и недорогой коронатестер из Китая

2020-04-21 12:41 210
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В Китае выпустили простую и недорогую портативную систему обнаружения подозрительных случаев коронавируса. Прибор позволяет быстро обнаруживать подозрительные случаи, осуществлять мониторинг больших данных и заранее предупредить заболевание. На него уже выдано свидетельство о регистрации медицинского устройства Национального управления медицинской продукции Китая.

По виду "коронатестер" похож на компьютерную мышь. Точная цена пока не называется, но известно, что данный тест не будет дорогим.

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 Начинка прибора внутренне интегрирована с модулем точного обнаружения. Ее точность обнаружения эквивалентна точности больших лабораторных приборов.

Устройство способно в считанные секунды проверить кровь из пальца человека и подтвердить или опровергнуть подозрение на наличие коронавируса. Результаты могут быть автоматически загружены в облачную платформу для мониторинга эпидемий и раннего предупреждения. Это позволит заранее проанализировать ситуацию и предпринять решения в отношении эпидемической ситуации.

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фото Как работает самый простой и недорогой коронатестер из Китая

2020-04-21 12:41 210
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