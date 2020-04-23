Курьезы Хакер вернул украденные на китайской платформе 25 миллионов долларов

2020-04-24 13:14 132

Хакер вернул украденную криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов.

Как сообщает BBC, неизвестный киберзлодей похитил из китайской платформе DForce криптовалюту Ethereum на сумму 10 миллионов долларов, 10 миллионов криптомонет с привязкой к курсу доллара, и еще 4 миллиона других криптомонет.

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Платформа DForce позволяет осуществлять транзакции с криптовалютой.

Спустя двое суток все украденное им вернулось владельцам. При этом, хакер отдал криптовалюту в другой конфигурации.

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