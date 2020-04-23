Хакер вернул украденные на китайской платформе 25 миллионов долларов

Хакер вернул украденную криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов.
Как сообщает BBC, неизвестный киберзлодей похитил из китайской платформе DForce криптовалюту Ethereum на сумму 10 миллионов долларов, 10 миллионов криптомонет с привязкой к курсу доллара, и еще 4 миллиона других криптомонет.
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Платформа DForce позволяет осуществлять транзакции с криптовалютой.
Спустя двое суток все украденное им вернулось владельцам. При этом, хакер отдал криптовалюту в другой конфигурации.
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