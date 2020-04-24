Украина Сразу штраф: украинских водителей ждет новый удар, Рада приняла радикальное решение

2020-04-25 00:12 168

В Украине отменили штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения

На внеочередном заседании парламента в пятницу, 24 апреля, 302 нардепа проголосовали за принятие в целом законопроекта №2809.

Закон предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Документ призван устранить ситуацию, кторая возникла из-за предудыщих норм законодательства.

Отмечалось, что, согласно статье 27 КУоАП, штрафные баллы предшествуют применению административного взыскания в виде штрафа. Однако в результате возникла такая ситуация, что нарушители не несут ответственности за неоднократные нарушения, растет чувство безнаказанности, а вместе с ним и количество нарушений.

"Это прямо противоречит положениям статьи 23 КУоАП, согласно которой административное взыскание применяется, в частности, с целью предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами", – отметили авторы документа.

Ввиду этого и решили исключить из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов за нарушения дорожного движения, которые попали на фото-, видео фиксацию.

Это касается пункта 21 части первой статьи 24, части второй статьи 27, статьи 271, а также абзацев вторых части первой и второй статьи 122 КУоАП.

Ранее сообщалось, как будет работать новая система слежения за водителями. Камера фиксирует превышение скорости. Затем патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера машины. После установки номера машины с ее маркой, фиксируется и выписывается административный протокол. Этот административный протокол отправляется к лицу, которое нарушило.

Нарушитель сможет ознакомиться с фотографией, местом, и даже пересмотреть видеозапись, в какое именно время его машина превысила скорость.

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