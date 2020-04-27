Украина Кличко уволил своего заместителя, который отметелил патруль полиции

2020-04-27 14:15 135
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Мэр столицы Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака после ночной драки с полицией на Льва Толстого. 

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил Кличко.

Городской голова Киева извинился перед правоохранителями и киевлянами за поведение своего уже бывшего заместителя.

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"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. И Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - заявил Кличко.

Вчера в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

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