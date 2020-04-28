Украина Банкам разрешили блокировать карты и деньги граждан, если их происхождение не подтверждено

2020-04-28 13:41 390

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в Украине вступил в силу закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Он сильно ограничивает оборот наличных, причем, как снятие их с карточки, так и зачисление через терминалы.

Так, с сегодняшнего дня банковская система начнет жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств), а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тысяч гривен.

Пополнить карту через терминал на сумму более 5 тысяч без идентификации будет невозможно. Однако это не касается переводов денег с карты на карту, поскольку банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

Важно, что ограничение не означает, что можно просто "разбить" определенную сумму на несколько платежей. Получить свои средства можно только при отсутствии признаков связанности с другими операциями.

В ином случае карточку могут заблокировать и попросить предоставить объяснения, что это за деньги, если эти объяснения не удовлетворят банк, то доступа к ним не будет. Разблокировка средств в таком случае возможна только через суд.

Закон также увеличивает пороговую сумму финоперации, подлежащей финансовому мониторингу, со 150 до 400 тыс. грн. Одновременно уменьшается количество признаков, по которым финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, с 17 до 4.

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Относительно переводов в пределах Украины. Если сумма перевода не более 30 тыс. грн, то он будет сопровождаться как минимум номером счета в отношении плательщика и получателя. А если же больше 30 тыс. грн - подробной информацией.

Кроме того, с сегодняшнего дня открыть счета в банках можно будет с помощью видеосвязи, BankID или электронной подписи (без личного присутствия клиента).

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