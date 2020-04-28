Экономика Карантин спровоцировал резкий переход украинских банков в онлайн

2020-04-28 12:12 105
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Украинские банки форсированными темпами развивают и расширяют свои системы цифрового бизнеса. Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола  украинского Финклуба в Киеве.

«Банки в Украине даже более прогрессивными оказались, чем наши итальянские коллеги. Многие изменения сделаны революционными шагами, многие операции теперь в онлайне. Я считаю, что новые изменения приведут к тому, что после карантина будет стоять вопрос, как мы теперь обслуживаем клиентов. Возможно, не нужно будет иметь столько отделений, менеджеров по продажам, поскольку есть другие каналы коммуникации», – заявил заместитель главы правления Правэкс Банка Семен Бабаев.

Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек говорит, что у нас фиксируется рост онлайн-платежей и снижается снятие наличных, но еще не все моменты онлайн-банкинга урегулированы.

«Есть люди, которые имеют паспорт на пластиковой карте, а есть в виде книжечки. Не все еще имеют ЭЦП. Идет притирка работы в новых условиях», – добавляет он.

Член правления Идея Банка Славомир Шляк отмечает, что в Польше онлайн-канал достаточно развит.

«Отделения играют уже не такую большую роль. Каждый банк оптимизировал как мог эти отделения: часть людей работают дистанционно, отделения, которые можно было закрыть, закрыты. Поскольку власть ввела ограничение возможности пребывания на улице, было нецелесообразно держать открытыми все отделения», – рассказал он.

Управляющий директор по розничным продажам Сбербанка Казахстана Николай Суганяка отметил, что в их стране из-за карантина быстро расширился функционал онлайн-банкинга.

«В Казахстане регулятор пошел навстречу очень быстро и принял решение о возможности дистанционной идентификации клиента при открытии счета. Сегодня уже четыре банка, включая Сбербанк Казахстана, идентифицируют клиента и открывают ему счет без присутствия в банке», – рассказал он.

Он наблюдает стремительный рост безналичных транзакций.

«Количество депозитов, которые оформляются в мобильном банкинге, превысило 65%. И оформляем более 22% кредитов онлайн. В четыре раза увеличились безналичные транзакции», – подсчитал Николай Суганяка.

По словам председателя правления Пиреус Банка Сергея Наумова, банки пытаются обучать клиентов, которые никогда не использовали интернет-каналы.

«Мы стараемся направлять людей через удаленные каналы и, если есть необходимость, доставлять им платежные карты, – сказал он. – Также перешли на онлайн-документооборот с нашими клиентами».

Источник: Finclub.net

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