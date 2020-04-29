Украина фото СБУ арестовала серийных подрывников, устраивавших диверсии на Донбассе

2020-04-29 15:46 153

Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы "ЛНВ" под руководством Валерия Бергмана по прозвищу Немец, которая взорвала шесть мостов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году группа Немца захватила на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества аммонит. Террористы использовали взрывчатку для подрыва 4 мостов в районе населенных пунктов Закотное и Северск Донецкой области, 2 мостов в городах Лисичанск и Рубежное в Луганской области, еще два моста в Лисичанске были заминированы", - отмечают в Службе безопасности.

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Бергмана задержали в районе Лисичанска 8 сентября 2019 года. Во время следственных действий он предоставил "подробную информацию о совершенных группой преступлениях, расположение схронов со взрывчаткой для совершения диверсий, а также сведения в отношении других участников возглавляемой им террористической группы".

Отмечается, что в течение октября 2019 года – апреля 2020 года сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали на территории Луганской и Донецкой областей несколько схронов "группы Бергмана".

В частности, изъяли самодельное взрывное устройство, которое состояло из корпуса огнетушителя и взрывчатого вещества, что составляет почти 2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

А также 17 гранат РГД-5 и Ф-1, 400 граммов тротила, 3 мины ПМН, 2 выстрела ВОГ-25 и 40 РПГ-7, автомат Калашникова с четырьмя магазинами, пистолет марки Star model B, 6 универсальных запалов к ручной гранаты УЗРГМ-2, более 2 тысяч боевых патронов различного калибра.

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