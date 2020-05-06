Украина Из Германии эвакуировали еще сотню украинцев - их ждет изоляция

2020-05-06 13:14 225
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В киевский аэропорт Борисполь прибыл эвакуационный авиарейс из Германии. Пограничники оформили около 100 граждан .

Как сообщает Госпогранслужба, пассажирский авиарейс прибыл из города Дортмунд. Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела. Все они выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения "Действуй дома" и обязались отправиться на самоизоляцию.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ КОВАРНУЮ ОСОБЕННОСТЬ COVID

Сегодня пассажиропоток через украинскую границу остается еще крайне низким. В течение суток границу пересекло меньше 12 тысяч человек. При этом были обнаружены два украинца, у которых на въезде в страну выявили коронавирус COVID-2019 при проведении экспресс-теста. Их доставили на обсервацию в инфекционную больницу Львова.

Пограничников, которые имели непосредственный контакт с этими лицами, отправили на обсервацию по месту жительства.

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