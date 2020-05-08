Из-за карантина крупная немецкая пивоварня начала бесплатно раздавать пиво

В немецкой федеральной земле Гессен крупный пивоваренный завод начал бесплатно раздавать пиво из-за отсутствия возможности его продать в связи с карантином.
По данным СМИ, владелец предприятия Франц Маст признался, что ему нужно как можно скорее опорожнить резервуары, чтобы снова наполнить их свежим пивом и быть готовым к открытию баров.
РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
"Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после нашего открытия они окажут нам такую же поддержку, когда придут сюда, порекомендуют нас", - отметил Маст.
Местные жители, разумеется, оценили такую инициативу и выстроились в очереди возле пивоварни. Многие несли домой ящики и даже полные ведра пива.
Всего за день завод выдал местным жителям около 2 тысяч 600 литров хмельного напитка.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самых любопытных фактах в Украине и мире