Курьезы Из-за карантина крупная немецкая пивоварня начала бесплатно раздавать пиво

2020-05-08 17:33 54

В немецкой федеральной земле Гессен крупный пивоваренный завод начал бесплатно раздавать пиво из-за отсутствия возможности его продать в связи с карантином.

По данным СМИ, владелец предприятия Франц Маст признался, что ему нужно как можно скорее опорожнить резервуары, чтобы снова наполнить их свежим пивом и быть готовым к открытию баров.

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"Мы также хотим поблагодарить людей, и мы надеемся, что после нашего открытия они окажут нам такую ​​же поддержку, когда придут сюда, порекомендуют нас", - отметил Маст.

Местные жители, разумеется, оценили такую инициативу и выстроились в очереди возле пивоварни. Многие несли домой ящики и даже полные ведра пива.

Всего за день завод выдал местным жителям около 2 тысяч 600 литров хмельного напитка.

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