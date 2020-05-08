Украина В Борисполь прибыли пять бортов с эвакуированными из Испании и Италии

2020-05-08 13:44 333

В главный украинский аэропорт - Борисполь прибыли сразу пять эвакуационных авиарейсов из Дании, Испании и Италии. Пограничники оформили на въезд почти 800 граждан, сообщает Госпогранслужба..

Двумя пассажирскими авиарейсами из Мадрида, и по одному из Аликанте, Милана и Копенгагена прибыли преимущественно украинцы.

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Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры. Все они, кроме одного человека, обязались отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Один пассажир из Копенгагена отправился в отдельный обсерватор.

В целом пассажиропоток через украинскую границу немного вырос. В течение суток границу на въезд и на выезд пересекло почти 14 тысяч человек.

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