Политика В Нацполиции сообщили о возможных провокациях во время мероприятий 9 мая

2020-05-09 00:20 177

9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине запланировано проведение 340 мероприятий, сообщили в Нацполиции.

Полиция ожидает провокаций 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом шла речь на селекторном совещании в МВД, передает сайт Нацполиции.

"Сегодня на территории государства было запланировано проведение 253 мероприятий с участием почти 1,3 тыс. граждан. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 3,5 тыс. полицейских и 300 военнослужащих НГУ. В то же время завтра, 9 мая, на территории государства запланировано проведение 340 мероприятий", – сообщили в полиции.

В ведомстве сообщили, что общественный порядок будут охранять почти 7 тыс. полицейских и почти 1,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

"На местах полиция должна проводить работу и загодя информировать граждан об ограничениях, которые предпримут. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", – сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Он подчеркнул, что должно быть "абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мероприятий во время акций".

"Мы не становимся на сторону той или иной силы, у нас есть право высказывать только точку зрения закона. А по закону, у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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