Коронавирус фото Полиция: в Украине 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек

2020-05-09 21:00 252
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В Украине 9 мая состоялось 495 мероприятий, участие в которых приняли почти 9000 человек. Об этом сообщили в Национальной полиции.

«В органы полиции поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях. По результатам их отработки открыто четыре уголовных производства и составлено 20 административных протоколов», – отмечают правоохранители.

Два уголовных производства, в Сумской и Луганской областях, открыли по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Еще два уголовных производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины – в Донецкой области и Киеве.

Отмечается, что из 20 составленных административных протоколов большинство касалось использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

 

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Коронавирус

фото Полиция: в Украине 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9000 человек 2020-05-09 21:00 252
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