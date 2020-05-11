Мир В китайском Ухане после отмены карантина зафиксированы новые заражения COVID

2020-05-11 14:11 177
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В китайском Ухане за минувшие сутки выявили пять новых подтвержденных случаев коронавируса. В городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения.

Как сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

Напомним, после 4 апреля в Ухане не сообщалось о новых случаях заражения, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с COVID-19.

Накануне сообщалось, что в Ухане подтвердили один случай коронавируса. Таким образом, число зараженных в активной форме по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы.

Как сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране зафиксировали 17 новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей, летальных исходов не было. Из 17 случаев – семь ввозных, остальные десять – локальные.

В общей сложности в Китае с начала эпидемии подтверждены 82 918 случаев COVID-19, из них 78 144 человека выздоровели, 4633 скончались, 141 болеет в настоящий момент.

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