Карантин в Украине продлен до 22 мая, хотя с определенными ограничениями с 11 мая и разрешена работа кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий, открыты парки и скверы. Тем не менее, стоит еще поберечься и по возможности избегать большого скопления людей.
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