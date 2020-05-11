Коронавирус видео Украинцам разъяснили, как детсады и школы будут выходить из карантина

2020-05-11 21:00 285

Украинцам рассказали, как будут восстанавливать образовательный процесс в школах и детсадах Киева и как они будут работать после снятия карантинных ограничений.

Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала, что учебный процесс возобновится постепенно. Для это предусматривается 6 шагов: решение правительства о снятии ограничений, решение местной власти (утверждение нормативных документов о восстановлении учебы в помещениях заведений), совещания районных управлений образованием (РУО) с учреждениями по подготовке помещений и их работе в соответствии с регламентом. Дальше руководитель учебного заведения должен создать комиссию, в состав которой входят: воспитатель/учитель/мастер производственного обучения, заместитель директора по хозяйственным вопросам, а также медицинский работник.

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