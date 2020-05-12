Мир Илон Маск может попасть в тюрьму и уплатить огромный штраф за нарушение карантина

2020-05-12 13:44 270

Владелец Tesla Inc Илон Маск на свой страх и риск возобновил производство на своем единственном в США автомобильном заводе, в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.

"Производство возобновится в понедельник, я присоединяюсь к рабочим на конвейере. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - написал Маск в своем Twitter.

Он отметил, что ранее уволенные сотрудники вернулись к своему обычному статусу занятости.

При принятии такого решения Маск руководствовался обнародованным ранее указом губернатора Калифорнии, разрешающим производителям возобновить работу.

Кроме того, на выходных Маск пригрозил уехать из Калифорнии в Техас или Неваду из-за закрытия его фабрики, которая базируется в городе Фримонт, округ Аламеда.

Чиновники системы здравоохранения в округе Аламеда сказали, что они знали о возобновлении работы Tesla за пределами так называемых минимальных базовых операций, разрешенных во время карантина. Они уведомили компанию, что она не может работать без одобренного округом плана. Пресс-секретарь департамента полиции Фремонта сообщила, что ее офис обеспечивает соблюдение порядка карантина по указанию департамента здравоохранения, и округ напрямую работает с Tesla.

В приказе властей о закрытии предприятий округа говорится, что за нарушения карантина предусмотрено наказание в виде штрафа, тюремного заключения или того и другого.

Это происходит, когда штаты и города в Соединенных Штатов экспериментируют с различными способами безопасного восстановления экономики после закрытия предприятий из-за эпидемии коронавируса.

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