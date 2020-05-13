Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 13 мая - повестка дня

2020-05-13 10:11 51
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня парламент соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение  подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На повестке дня заседания ВРУ 24 вопроса, вопросы к правительству и доклад главы НБУ. Так, сегодня в зале под куполом рассмотрят законопроект о банках, освобождение заработных плат медиков от налогообложения, проект закона об оборонных закупках, а также усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабмина.

Запланировано рассмотрение изменений в регламент Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Кроме того, парламент определится относительно изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина.

Также на рассмотрении будут законопроекты об управлении бытовыми и другими отходами, по усилению защиты телекоммуникационных сетей и относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

В повестке дня есть и вопрос относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Рада рассмотрит проекты постановлений об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю празднования 75-й годовщины завершения Второй мировой войны 1939-1945 годов и выходе парламента из карантина 18 мая.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Заседание Верховной Рады: на повестке вопросы доплат и страховок медикам

2020-05-07 13:44 1011

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня

2020-04-16 09:39 1299

Вопросы к Кабмину и земельный закон - план работы Верховной Рады на 06.03.2020

2020-03-06 09:40 1212

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 21 февраля - повестка дня

2020-02-21 10:12 1221

Еще новости в разделе "Политика"

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 13 мая - повестка дня

2020-05-13 10:11 51

Грузия дала важное пояснение отзыву посла из Украины

2020-05-10 10:30 1218

В Нацполиции сообщили о возможных провокациях во время мероприятий 9 мая

2020-05-09 14:30 1437

Разведкомитет США опубликовал десятки документов о вмешательстве РФ в выборы президента

2020-05-08 15:38 1296
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 13 мая - повестка дня 2020-05-13 10:11 51
Грузия дала важное пояснение отзыву посла из Украины 2020-05-10 10:30 1218
В Нацполиции сообщили о возможных провокациях во время мероприятий 9 мая 2020-05-09 14:30 1437
Разведкомитет США опубликовал десятки документов о вмешательстве РФ в выборы президента 2020-05-08 15:38 1296

Лента

10:11 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 13 мая - повестка дня
09:42 Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - ситуация по областям
09:10 Когда запустят метро и междугородний транспорт - Шмыгаль назвал новые сроки
08:39 Абитуриент-2020: Особенности, точные сроки и новые условия вступительной кампании
08:12 Для профилактики: украинцев летом ждет обязательная массовая вакцинация от гриппа
22:00 Когда и какие страны открывают границы для иностранцев: инфографика и все подробности
21:30 Пневмония у детей из-за коронавируса может начаться без симптомов простуды
21:00 Украинцы смогут избавиться от масок, Ляшко раскрыл подробности: «ограничения снимут…»
20:30 Испания вводит 14-дневный карантин для приезжих
20:00 Как правильно выбрать клубнику, чтобы не оказаться на больничной койке