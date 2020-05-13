Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 13 мая - повестка дня

2020-05-13 10:11 51

Сегодня парламент соберется на внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На повестке дня заседания ВРУ 24 вопроса, вопросы к правительству и доклад главы НБУ. Так, сегодня в зале под куполом рассмотрят законопроект о банках, освобождение заработных плат медиков от налогообложения, проект закона об оборонных закупках, а также усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабмина.

Запланировано рассмотрение изменений в регламент Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Кроме того, парламент определится относительно изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина.

Также на рассмотрении будут законопроекты об управлении бытовыми и другими отходами, по усилению защиты телекоммуникационных сетей и относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

В повестке дня есть и вопрос относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Рада рассмотрит проекты постановлений об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю празднования 75-й годовщины завершения Второй мировой войны 1939-1945 годов и выходе парламента из карантина 18 мая.

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