Коронавирус видео Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта

2020-05-14 21:30 168

14 мая в 22.00 состоится второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо полуфиналов песенного конкурса 12 и 14 мая. Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

Посмотреть второй онлайн-концерт Eurovision Song Celebration-2020 – Part 2 можно на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22:00 по киевскому времени поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет.

Напомним, что 12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", в рамках которого выступила украинская группа Go_A.

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