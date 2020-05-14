Коронавирус видео Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта

2020-05-14 21:30 168
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

14 мая в 22.00 состоится второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо полуфиналов песенного конкурса 12 и 14 мая. Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

Посмотреть второй онлайн-концерт Eurovision Song Celebration-2020 – Part 2 можно на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22:00 по киевскому времени поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет.

Напомним, что 12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", в рамках которого выступила украинская группа Go_A.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Военный парад в Минске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

2020-05-09 11:00 8034

Евровидение-2020: как изменят конкурс из-за коронавируса

2020-03-13 19:30 2649

видео В Киеве состоялся Марш за права женщин

2020-03-08 14:02 2154

видео Суд избирает меру пресечения Зверобой: онлайн-трансляция

2020-02-10 11:30 1506

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт

2020-05-14 22:00 114

видео Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта

2020-05-14 21:30 168

В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие

2020-05-14 21:00 171

Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна

2020-05-14 20:30 288
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт 2020-05-14 22:00 114
видео Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта 2020-05-14 21:30 168
В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие 2020-05-14 21:00 171
Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна 2020-05-14 20:30 288

Лента

22:00 В Украине готовятся открывать спортзалы, отели и транспорт
видео 21:30 Евровидение-2020: онлайн-трансляция второго концерта
21:00 В Украине заработают непродовольственные рынки - в Кабмине назвали условие
20:30 Китай отреагировал на украинский иск в суд из-за коронавируса: мы пострадавшая страна
20:00 На Закарпатье обрушилось здание кинотеатра: момент ЧП попал на видео
19:30 Трамп пригрозил полным разрывом отношений с Китаем
19:00 В России утверждают, что сумели остановить эпидемию коронавируса
18:30 В Минкульте назвали сроки открытия кинотеатров и театров
18:00 Теперь уже официально: названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу
17:30 Зеленский сделал важное заявление об открытии непродовольственных рынков в Украине