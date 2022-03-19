Политика Макс Барских на примере концерта в "Лужниках" пояснил, почему россияне всегда останутся рабами

2022-03-19 11:30

 

Украинский певец Макс Барских опубликовал фото с концерта в Москве на стадионе "Лужники", заявив, что россияне всегда останутся рабами. Он отметил, что сравнив количество людей, собравшееся на мероприятие с тем, которое выходило на антивоенные митинги в российских городах, то становится понятно, почему жители России – рабы.

Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram. "Очень сложно подобрать слова. В "Лужниках" устроили концерт, пока идут обстрелы Украинских городов, людей и детей русскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными?", – написал он.

Отметим, что в разных российских городах на митингах против вторжения в Украину собиралось немногочисленное количество людей. Россиян, вышедших против войны, задерживали на площадях и привлекали к ответственности, в том числе и уголовной. Например, в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны сотни человек, а в других городах, таких как Иркутск, Омск, Астрахань, Саратов, Владивосток – проходили одиночные пикеты. В общем, по России насчитали более полутора тысячи задержанных.

В то время как на концерт в "Лужниках" в пятницу, 18 марта, собрались более 95 тысяч человек, а еще около 100 тысяч находились рядом с ареной.

"Сравнить сколько людей собралось на стадионе и сколько выходило на митинги. Этим все сказано! Рабы останутся рабами. Восхваляйте свою позорную армию и честь! Фашисты – это самое мягкое слово, которое можно подобрать. Эта нация для меня мертва – навсегда!", – подытожил Макс Барских.

Добавим, что по состоянию на утро 19 марта пост певца лайкнули почти 90 тысяч людей, а комментариев оставили более 20 тысяч пользователей соцсети.

На опубликованном кадре Максом Барских изображены россияне с государственными флагами, а по центру люди держали желтый "противопутинский" плакат.

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